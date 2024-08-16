Wildberries и Ozon обвинили в нарушениях при торговле водой

Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призвало Минпромторг проверить деятельность двух крупнейших в РФ маркетплейсов — Wildberries и Ozon — на предмет нарушений при торговле питьевой бутилированной водой, которая там продавалась без маркировки. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на соответствующее письмо общественной организации.

В документе говорится, что по итогам проверки сайтов этих маркетплейсов аналитиками были выявлены свыше сотни предпринимателей, которые не зарегистрированы в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ2). Последняя включает в себя товары с обязательной маркировкой.

Из этого, как отметили в ОПИ, следует, что свыше тысячи бутылок питьевой воды продавались на маркетплейсах без необходимой маркировки. Кроме того, считают участники организации, продукция Wildberries и Ozon не соответствовала требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

До этого маркетплейс Ozon совместно с центром «Мой бизнес» запустил витрину «Сделано в Ульяновской области», на которой представлены произведенные в регионе товары.

Ранее были раскрыты причины, по которым у россиян резко упал интерес к маркетплейсам.