Вложения РФ в гособлигации США сократились до $44 млн

Россия за июнь уменьшила свой портфель американских гособлигаций до $44 млн. Об этом сообщается на сайте минфина США.

В мае объем составлял $45 млн. Согласно статистике минфина за июнь, российский портфель состоит из $42 млн в долгосрочных бумагах и $2 млн — в краткосрочных.

В числе крупнейших держателей госдолга США остается Япония, вложения которой за месяц снизились до $1,118 трлн (с 1,128 трлн в мае). На втором месте — КНР с $780,2 млрд (768,3 млрд в мае). Третье место по-прежнему за Великобританией, которая увеличила объем облигаций до $741,5 млрд.

В конце июля госдолг США впервые в истории превысил $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, в 2034 году он превысит $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

Ранее МВФ дал негативный прогноз для американских гособлигаций.