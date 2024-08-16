В России подали иск к финскому совладельцу Невского ССЗ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подало иск к судостроительной компании из Финляндии Arctech Helsinki Shipyard Oy, которая владеет 49% Невского судостроительно-судоремонтного завода (ССЗ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иск был подан 14 августа и принят к производству, заседание назначено на 12 сентября.

«Регуляторы продолжают выводить экономически значимые организации из иностранных юрисдикций», — говорится о решении властей судиться с организацией из Финляндии.

Отмечается, что основным владельцем актива, вероятнее всего, станет уже управляющая им Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

До этого арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), строящий катера для российской армии, по иску прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант».

Ранее суд Челябинска обратил в доход государства активы «Макфы» по иску генпрокуратуры.