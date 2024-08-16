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Россияне набрали рекордное число автокредитов

ОКБ: выдача автокредитов в июле достигла рекордных 133 тысяч займов

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В июле россияне оформили рекордных 133 тыс. автокредитов на общую сумму 197 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 57%. Такой скачок обусловлен, в первую очередь, низкой базой прошлого года из-за дефицита новых авто, отмечают эксперты. Также влияние на поведение потребителей оказывает скорое повышение утильсбора в России: с 1 октября он вырастет на 70–85%.

Средний размер кредита на покупку машины в июле составил 1,48 млн рублей (-2%). Чаще всего россияне берут займы сроком на пять лет.

По итогам первого полугодия российские банки выдали 799,8 тыс. автокредитов. Показатель оказался почти вдвое больше значения за аналогичный период 2023 года.

Ранее стало известно, почему россияне стали чаще покупать страховки.

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