Россияне набрали рекордное число автокредитов

В июле россияне оформили рекордных 133 тыс. автокредитов на общую сумму 197 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 57%. Такой скачок обусловлен, в первую очередь, низкой базой прошлого года из-за дефицита новых авто, отмечают эксперты. Также влияние на поведение потребителей оказывает скорое повышение утильсбора в России: с 1 октября он вырастет на 70–85%.

Средний размер кредита на покупку машины в июле составил 1,48 млн рублей (-2%). Чаще всего россияне берут займы сроком на пять лет.

По итогам первого полугодия российские банки выдали 799,8 тыс. автокредитов. Показатель оказался почти вдвое больше значения за аналогичный период 2023 года.

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