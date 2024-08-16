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В России ожидают волну банкротств граждан из-за подорожавших кредитов

Юрист Кваша: рост ипотечных ставок приведет к волне банкротств заемщиков

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Shutterstock/Champion studio

Резкий рост процентных ставок на жилищные кредиты и завершение льготной ипотеки приведут к волне банкротств россиян, у которых уже есть ипотечные кредиты. Эта ситуация становится еще более проблемной из-за предложений застройщиков, которые предлагают гражданам способы избежать высоких ставок по ипотеке, предупредил юрист, управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кредиты резко выросли в цене, однако россиян все равно от них не отказываются, продолжая влезать в долги из-за покупок жилья. Ставки по ипотеке и потребкредитам выросли до 20% и выше, что приведет заемщиков, согласившихся на такие условия, к банкротствам, считает юрист. Причем залоговое имущество при банкротстве отнимается и выставляется на торги – на него правило неприкосновенного единственного жилья не распространяется.

«Если квартира заложена в ипотеку, то с ней можно попрощаться. Есть, конечно, судебная практика, которая говорит о том, что ипотечную квартиру, возможно, удастся уберечь, в случае если ипотека выплачивается, но не платятся другие кредиты, но с учетом огромных ставок сейчас люди просто не будут вывозить», — объяснил эксперт.

Что касается так называемой ипотеки с нулевым процентом от застройщиков, то это, по мнению юриста, лишь ловушка, так как по завершению льготного периода покупатель попадет в такую долговую яму, что в итоге останется и без денег, и без жилья. Юрист призвал не ввязываться в опасные сделки с недвижимостью, так как это грозит потерей единственного имущества и всех средств к существованию.

Госдума до этого разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье, которое приобрел гражданин, проходящий через банкротство. В этом случае предлагается заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором. Причем несогласие финансового управляющего с заключением мирового соглашения не будет учитываться судом.

Ранее россиянам объяснили, какие доходы банки не учитывают при одобрении ипотеки.

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