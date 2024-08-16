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Золотой валютный резерв России достиг рекордного уровня

РИА: доля золота в международных резервах РФ достигла максимума с 2000 года

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Илья Наймушин/РИА Новости

Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня. Об этом пишет РИА Новости.

По данным российского Центробанка, золотой валютный резерв страны на 1 августа вырос до $602,05 млрд. Это максимум с марта 2022 года.

Доля золота в международных резервах РФ достигла 29,8% — это максимум с января 2000 года.

Эксперт рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский пояснил, что золото позволяет России не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать. По его словам, этот заработок во многом «бухгалтерский», но при необходимости его можно использовать в обход санкций (например, по свопам с Индией или Китаем).

До этого сообщалось, что центробанки стран мира диверсифицируют резервы, избавляясь от доллара и юаня в пользу золота.

По данным МВФ, в 2023 году закупки золота составили рекордные 1030 т — на 183 т больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, сколько Минфин потратит на покупку валюты и золота.

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