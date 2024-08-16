Перевозки нефти из России начали дорожать

Фрахт нефтяных танкеров в российских портах за период с 26 июля по 2 августа подорожал на 4–7%. Ставки перешли к росту впервые за последние три месяца. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Сильнее всего ставка выросла для танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии — на 7%, до $6,1 за баррель, а также из порта Козьмино (Приморский край) в порты Западной Индии и Северного Китая — на 7% (до $4,1 за баррель) и 6% (до $2,4 за баррель) соответственно.

Поставки нефти из Новороссийска в порты Западной Индии и Турции подорожали на 5%, до $5,4 за баррель и $2,7 за баррель.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост ставок фрахта нефтетанкеров в августе в связи с плановыми работами на ряде НПЗ и перенаправлением в порты части объемов топлива из южной ветки «Дружбы», поставки по которой блокирует Украина.

Основными покупателями нефти у РФ остаются Китай и Индия. На эти две страны приходится более 80% всего российского нефтяного экспорта.

Ранее сообщалось, что Россия вдвое увеличила поставки нефтепродуктов в Азию в обход Красного моря.