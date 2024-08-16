Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перевозки нефти из России начали дорожать

«Ведомости»: фрахт нефтяных танкеров в российских портах подорожал на 4–7%

close
100%
AP

Фрахт нефтяных танкеров в российских портах за период с 26 июля по 2 августа подорожал на 4–7%. Ставки перешли к росту впервые за последние три месяца. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Сильнее всего ставка выросла для танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии — на 7%, до $6,1 за баррель, а также из порта Козьмино (Приморский край) в порты Западной Индии и Северного Китая — на 7% (до $4,1 за баррель) и 6% (до $2,4 за баррель) соответственно.

Поставки нефти из Новороссийска в порты Западной Индии и Турции подорожали на 5%, до $5,4 за баррель и $2,7 за баррель.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост ставок фрахта нефтетанкеров в августе в связи с плановыми работами на ряде НПЗ и перенаправлением в порты части объемов топлива из южной ветки «Дружбы», поставки по которой блокирует Украина.

Основными покупателями нефти у РФ остаются Китай и Индия. На эти две страны приходится более 80% всего российского нефтяного экспорта.

Ранее сообщалось, что Россия вдвое увеличила поставки нефтепродуктов в Азию в обход Красного моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами