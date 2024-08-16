Индия осталась вторым крупнейшим покупателем нефти у России

Индия по итогам июля приобрела российскую нефть на $2,8 млрд. Об этом сообщает индийский исследовательский центр CREA.

Страна по-прежнему остается вторым крупнейшим покупателем нефти у РФ. Так, в июле на долю Индии пришлось 37% всех российских нефтяных поставок. Лидером снова стал Китай с 47%. ОАЭ и Турция заняли лишь 7% и 6% в российском экспорте нефти соответственно.

До этого сообщалось, что РФ стала чаще отказываться от перевозки нефтепродуктов в Азию через Красное море. В прошлом месяце российский морской экспорт нефтепродуктов через мыс Доброй Надежды подскочил почти вдвое по сравнению с июнем, достигнув рекордных 1,1 млн тонн. Поставщики нарастили поставки по маршруту вокруг Африки из-за рисков нападения хуситов в Красном море. В этом году их атакам подверглись минимум три судна с российскими нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что российскому бизнесу удалось сократить объем «зависших» в Индии рупий до минимума.