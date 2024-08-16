В банке рассказали о трех схемах мошенников, нацеленных на пенсионеров

Мошенники в этом месяце почти в половине атак на пенсионеров использовали три схемы для выманивания личных данных и хищения денежных средств. Об этом рассказали в ВТБ, передает РИА Новости.

Речь идет о перерасчете пенсии, оформлении полиса ОМС и несуществующих скидок на ЖКУ.

При первой схеме мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Они просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. Таким образом мошенники получают доступ к «Госуслугам» и могут оформить кредиты или войти в онлайн-банк для вывода денег.

Вторая схема заключается в том, что злоумышленники рассказывают об акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам на ЖКУ, а для подтверждения, что гражданин является пенсионером, они запрашивают персональные данные и затем код из СМС, которые также используют для хищений.

В третьем случае они звонят якобы от имени страховой компании и убеждают срочно продлить полис ОМС. Для этого они просят скачать приложение якобы Минздрава, которое является вредоносной программой, дающей доступ преступникам к телефону, мошенники также могут попросить назвать СМС-код.

До этого ЦБ сообщал, что мошенники стали чаще использовать дипфейк-технологии для хищения денег.

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