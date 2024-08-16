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Продажи жилья в новостройках Москвы установили новый максимум

«Метриум»: продажи жилья в новостройках старой Москвы обновили рекорд

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Shutterstock/Oleg Opryshko

В июле 2024 года в новостройках «старой» Москвы продавалось 52 140 квартир и апартаментов (+7,2% за месяц). Это максимум с января 2023 года, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он объяснил динамику стремлением застройщиков расширить выбор в существующих комплексах и привлечь покупателей на фоне падающего спроса.

Максимальное предложение зафиксировано на западе столицы (8720 лотов, +14,8% за месяц), юге (8477 лотов, +3,4%), севере (6741 лот, +9,1%). Среди районов лидерами по объему экспозиции стали Даниловский (3032 лота, -4% за месяц), Покровское-Стрешнево (2413 лотов, +0,5%) и Западное Дегунино (1954 лота, +21%).

В Новой Москве девелоперы продают 21 520 квартир и апартаментов в новостройках (-0,6% за месяц). Среди поселений (районов) Новой Москвы по объему экспозиции первичного жилья лидируют Сосенское (6943 лота, -6,5% за месяц), Марушкинское (4209 лотов, -1,4%) и Десеновское (2446 лотов, -5,6%).

По словам Сырцова, многие клиенты с ограниченным бюджетом сейчас переориентируются с исторических границ столицы в Новую Москву, а локальные девелоперы не увеличивают предложение.

Ранее сообщалось, что в Москве начали дешеветь квартиры.

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