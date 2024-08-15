Минсельхоз планирует выплатить миллиардную компенсацию за заморозки

В этом году Минсельхоз предлагает выделить 930,9 млн руб. из резервного фонда правительства для компенсации ущерба садоводам, пострадавшим от майских заморозков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхоза.

С учетом софинансирования из региональных бюджетов поддержка составит не менее 1,105 млрд руб.

«Для поддержки и сохранения финансовой стабильности производителей фруктов и ягод предлагается компенсировать ущерб за счет средств резервного фонда правительства в размере 930,9 млн рублей», — говорится в материалах ведомства.

Кроме того, для наращивания производства плодов и ягод Минсельхоз увеличил целевой показатель по закладке садов в 2025-2027 гг. на 35,5% – с 19,1 тыс. га до 25,5 тыс. га. В 2028-2030 гг. планируется заложить еще около 19 тыс. га. Это позволит к 2028 г. нарастить сбор фруктов и ягод до 2,2 млн тонн (плюс 12,2% к прежнему прогнозу в 1,96 млн тонн).

До этого сообщалось, что в августе-сентябре производители продуктов в России планируют повысить закупочные цены для ретейлеров на 5-40%. Среди причин, которые приведут к изменению ценовой политики указаны высокая инфляция, дорогие кредиты, а также растущие расходы на логистику. Кроме того, выросли расценки на услуги персонала, упаковку и сырье. Все это может привести к очередному витку массового пересмотра закупочных цен для ритейлеров.

Ранее Минсельхоз предрек стабильную ситуацию с ценами на арбузы и дыни.