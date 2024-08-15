Россия сократила свои резервы за рубежом

Международные резервы России за период со 2 по 9 августа сократились на $2,1 млрд, опустившись до $604 млрд. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

Снижение объема резервов связано с «отрицательной переоценкой», а также проведенными операциями со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), пояснили аналитики регулятора.

При этом за последний месяц Россия нарастила свои международные резервы на порядка $10,5 млрд. Так, на начало июля показатель находился на отметке $593,5 млрд.

Накануне сообщалось, что Россия нашла лазейки для ввоза миллиардов долларов и евро наличными.

Ранее стало известно, за сколько РФ может истощить финансовые резервы.