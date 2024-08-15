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В Болгарии возмутились засильем украинских яиц

В Болгарии потребовали ввести временный запрет на ввоз яиц из Украины

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Ассоциации промышленного птицеводства Болгарии призвали правительство запретить импорт яиц из Украины хотя бы на 120 дней, передает Болгарское национальное радио (БНР).

Птицеводы терпят миллионные убытки из-за засилья украинских яиц. Дело в том, что товар продается на рынке со скидкой в 30% по сравнению с местной продукцией.

За период с января по май 2024 года в Болгарию было импортировано 2,39 тыс. тонн украинских яиц, что на 400% превышает назначенную квоту и составляет 12% всех поставок яиц из Украины в ЕС.

Болгарские птицеводы пригрозили властям протестами в случае, если их требование останется без внимания.

До этого сообщалось, что минимальная корзина продуктов в России за первые шесть месяцев 2024 года подорожала на 10,6% и достигла 6656,5 рубля. Жителям некоторых регионов покупка минимального набора продуктов питания обходится значительно дороже.

Ранее стало известно, что россияне начали переходить на морс, кисель и компот из-за роста цен на соки.

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