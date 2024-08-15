Регулярная прибыль «Совкомбанка» выросла на 22% за первое полугодие

Акционерный капитал «Совкомбанка» за первые шесть месяцев 2024 года вырос на 15%, достигнув 304 млрд рублей с учетом выплаты 23,5 млрд дивидендов в июле 2024 года. Об этом свидетельствуют опубликованные банком финансовые результаты по МСФО. В годовом выражении рост показателя составил 42%.

Согласно отчету, активы компании увеличились на 19% и составили 3,8 трлн рублей. Рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие достигла 27%.

Регулярная прибыль банка выросла по сравнению с первым полугодием 2023 года на 22%, с 26 млрд рублей до 31 млрд рублей. Однако общая чистая прибыль «Совкомбанка», включая регулярную и нерегулярную, снизилась на 25%, составив 39 млрд рублей (1,87 рублей на акцию).

В компании объясняют снижение уменьшением единовременных (неповторяющихся) доходов и высоким уровнем процентных ставок. Рост процентных ставок привел к снижению процентной маржи с 6,7% до 5,7% в первом полугодии, пояснили в банке.

Тем не менее, чистые процентные доходы в абсолютном выражении выросли на 17% и достигли 78 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы увеличились на 26% и составили 16 млрд рублей, что обусловлено в основном ростом активов как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

Розничный кредитный портфель «Совкомбанка» увеличился на 41% (66% год к году) с 1 января 2024 года до 1,1 трлн рублей. Основными факторами роста стали консолидация «Хоум Банка» в 1 квартале 2024 года и рост залогового кредитования.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 14% (47% год к году) с 1 января 2024 года и составил 1,2 трлн рублей. Ключевым драйвером его развития стало увеличение кредитования малого и среднего бизнеса – основных бенефициаров экономического подъема в России.

Проблемная задолженность банка остается на исторически низких уровнях, заявили в компании.

Средства физических лиц выросли на 23% в основном благодаря приросту срочных депозитов. Средства юридических лиц увеличились на 10%, что обусловлено ростом как срочных депозитов, так и текущих счетов. Портфель банковских гарантий вырос на 13% (44% год к году), составив 701 млрд рублей.