Украинская вылазка в Курске обеспокоила европейских трейдеров

Трейдеры опасаются перебоев с поставками природного газа в Европу в начале отопительного сезона. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Свидетельство тому — более высокие затраты на хеджирование(страхование) октябрьских контрактов по сравнению с январскими, уточнило агентство.

Причиной стала вылазка Украины в Курскую область РФ вблизи ключевого газового хаба, через который топливо идет в несколько стран Европы. В начале августа опасения прерывания поставок подтолкнули эталонные цены на газ к максимумам года.

Разрыв между стоимостью опционов на октябрь и январь — показатель предполагаемой волатильности — достиг рекордных значений с момента начала торгов этими контрактами. Чем выше этот индикатор, тем дороже обходится хеджирование ценовых рисков.

Трейдеры исходили из сохранения транзита российского газа через Суджу минимум до конца года, когда истекает срок транзитного договора. Но бои рядом с ГИС поставили это под вопрос, несмотря на желание сторон продолжать поставки.

Хотя Европа сократила зависимость от трубопроводного газа РФ, его перебои зимой ударят по потребителям и промышленности, особенно в Австрии и Словакии. Эскалация на Ближнем Востоке либо внезапное изменение поставок от главного поставщика Норвегии может также встревожить рынок накануне пика спроса, подытожило издание.

Объем перекачки российского газа в Европу через «Суджу» восстановился.

Ранее объем перекачки газа из РФ в Европу упал.