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В США рассматривают законодательный запрет на завышение цен на продукты

Камала Харрис пообещала ввести запрет на завышение цен на продукты в США

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Kevin Mohatt/Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Об этом со ссылкой на источник из ее избирательного штаба сообщила газета Politico.

По данным издания, вице-президент объявит об этой инициативе 16 августа в ходе выступления в Северной Каролине. Там же Харрис изложит план действий на первые 100 дней своего президентства в случае победы на выборах 5 ноября. Его целью станет сдерживание роста цен на продовольствие и снижение повседневных расходов американцев, пишет издание.

«В рамках этого плана Харрис намерена поручить ФТК США и генпрокурорам штатов проводить расследования при завышении цен и взимать штрафы с нарушителей федерального запрета», — отметил источник журнала.

Высокая инфляция стала проблемой для администрации Джо Байдена еще в пандемию. Из-за этого их с Харрис рейтинги по экономике отстают от показателей Дональда Трампа. 14 августа республиканец заявил, что вице-президент «медлит с программой, т.к. хочет скопировать ее у республиканцев».

«У нее было 3,5 года справиться с инфляцией, но все это время она лишь жаловалась», — добавил Трамп.

До этого стало известно о желании Харрис дистанцироваться от Байдена по ряду вопросов.

Ранее Маск рассказал о своем желании взять интервью у Харрис.

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