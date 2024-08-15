Россиянам объяснили, какие доходы банки не учитывают при одобрении ипотеки

При одобрении ипотеки банки не учитывают в качестве доходов заемщика социальные выплаты, включая алименты, пенсию и различные пособия. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор агентства недвижимости ЦДН («Центральный Департамент Недвижимости») Анатолий Пысин.

«Даже прибыль от сдачи в аренду недвижимости признают не все банки. Здесь, конечно, все зависит от конкретной организации. Некоторые идут навстречу, если заемщик документально подтверждает доходы от сдачи жилья, предоставляя банковские выписки с приходом денежных средств по договору найма», — продолжил эксперт.

Он также отметил, что финансовые организации оценивают доход человека с учетом расходной части — выплат по алиментам, кредитам и судебным обязательствам.

До этого Пысин рассказал, что для покупки в ипотеку однокомнатной квартиры в Москве необходимо зарабатывать больше 273 тыс. руб. в месяц. При оформлении кредита на 20 лет по ставке 20,5% годовых с первоначальным взносом 20,1% ежемесячный платеж составит 163,9 тыс. руб.

При покупке двухкомнатной квартиры, которая в среднем стоит 17,4 млн руб., ежемесячный платеж по ипотеке составит 245,6 тыс. руб. Соответственно, заработок заемщика должен превышать 400 тыс. руб., добавил он.

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