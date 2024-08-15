Эксперт назвал необходимую зарплату для ипотеки на однушку в Москве

Чтобы взять в ипотеку однокомнатную квартиру в Москве, необходимо зарабатывать больше 273 тыс. руб. в месяц. Об этом в интервью РИАМО сообщил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН («Центральный Департамент Недвижимости») Анатолий Пысин.

«При покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы, среднюю стоимость которой эксперты оценивают сегодня в 11,8 млн руб., в ипотеку на 20 лет по ставке 20,5% годовых с первоначальным взносом 20,1% ежемесячный платеж составит 163,9 тыс. руб.», — сказал эксперт.

Он добавил, что при покупке двухкомнатной квартиры, которая в среднем стоит 17,4 млн руб., ежемесячный платеж по ипотеке составит 245,6 тыс. руб. Соответственно, заработок заемщика должен превышать 400 тыс. руб.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич до этого отмечал, что спрос на рыночную ипотеку в России за июль подскочил выше 50% от выдач, несмотря на экстремально высокие ставки. Это говорит о том, что россияне готовы брать кредиты на жилье даже в жестких условиях.

По прогнозам эксперта, ипотечные ставки продолжат оставаться высокими даже после смягчения денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Рассчитывать на ставку ниже 12% можно не раньше, чем через год, уверен он.

Ранее россиян предупредили, что осенью цены на аренду квартир подскочат на 20%.