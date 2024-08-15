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Эксперты рассказали о приспособлении рынка недвижимости к новым условиям

В июле спрос на новостройки в Москве упал на 30%, а на вторичку вырос на 16%

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Depositphotos

В июле 2024 года число сделок на рынке строящегося жилья Москвы сократилось на 30% по сравнению с июнем, составив 7,3 тыс. договоров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

При этом спрос на готовые квартиры вырос на 16%, достигнув 13 тыс. сделок.

Эксперты связывают снижение спроса на новостройки с завершением программы господдержки и IT-ипотеки в столице. Однако отмечают, что рынок адаптируется к новым условиям благодаря другим поддерживающим мерам, таким как семейная ипотека и рассрочка от застройщиков.

Рост числа сделок на вторичном рынке эксперты объясняют активностью покупателей готовых новостроек и тех, кто не смог приобрести вторичное жилье из-за высоких ставок по ипотеке.

Несмотря на противоречивые тенденции, количество ипотечных сделок в июле выросло на 21% по сравнению с июнем, достигнув почти 12 тыс. Аналитики прогнозируют стабилизацию рынка недвижимости осенью и ожидают рост числа сделок.

Накануне стало известно, что средние ставки по ипотеке в России в августе достигли 21%. Экономисты советуют не откладывать покупку жилья из-за дефицита в 3 млрд кв. м, который приведет к росту цен на недвижимость.

Ранее эксперт оценил интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам.

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