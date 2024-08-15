Российские компании ищут альтернативные варианты расчетов

Зарубежный филиал ВТБ предложил российским импортерам самостоятельно находить компании, получающие выручку в юанях за рубежом, и приводить их на обслуживание в «ВТБ Шанхай». Об этом пишет издание «Ведомости».

Это позволит проводить платежи импортеров в Китай быстрее и без дополнительных комиссий за счет «чистых» юаней. Такая схема, известная как неттинг или клиринг, предполагает взаимный зачет между экспортерами и импортерами с участием платежных агентов.

»«ВТБ Шанхай» недостает юаней, поэтому филиал заинтересован в росте числа экспортеров на обслуживании или хотя бы в их юанях», — сказал один из посредников.

«По сути, банк предложил клиентам самостоятельно решить проблему с ликвидностью для обеспечения платежей», — отметил руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок.

Однако эффективность данной схемы будет невелика для большинства импортеров, так как у них нет связей с компаниями сырьевого сектора.

«Неттинг позволяет решить проблему дефицита валюты, к тому же платежи могут ходить быстрее без дополнительной конвертации», — считает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Председатель RM Group Александр Сучков считает, что схема актуальна только для крупных импортеров с оборотом от ₽100 млн в юанях.

До этого стало известно, что китайские банки, опасаясь вторичных санкций США, резко сократили расчеты с российскими банками, что привело к дефициту юаней в России. В ответ российские банки увеличили заимствования китайской валюты у Центробанка через валютные свопы, удвоив среднедневной объем до 20 млрд юаней в августе.

Ранее у российских компаний зависли миллиарды за рубежом.