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Российскому бизнесу удалось сократить объем «зависших» в Индии рупий до минимума

Reuters: объем зависших в Индии рупий российских компаний сократился до минимума

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Shutterstock

Объем зависших в Индии рупий российских компаний сократился до нескольких миллионов по сравнению с миллиардами в 2023 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в индийском правительстве.

По словам собеседника издания, скопившиеся излишки были использованы для выплат индийским экспортерам.

Другой источник Reuters также отметил, что представители центробанка Индии на этой неделе прилетели с визитом в Россию, чтобы обсудить с ЦБ РФ урегулирование платежей между странами в двусторонней торговле. В частности, стороны прорабатывают вопрос введения базового обменного курса рупия-рубль.

«Если у нас будет прямой обменный курс, нам не придется привязывать его к какой-либо валюте, включая доллар. Но для этого потребуется, чтобы рупия и рубль торговались на одной и той же валютной бирже в гораздо большем объеме и в течение более длительного периода времени», — отметил спикер.

Россия на сегодняшний день является вторым по величине поставщиком товаров в Индию после Китая: за первые четыре месяца текущего финансового года (начался в апреле) поставки выросли до $23,78 млрд, что на 20,3% превышает прошлогодний показатель.

Ранее сообщалось, что финансовые активы российских компаний за рубежом с начала года выросли почти на $45 млрд из-за задержек платежей.

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