Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономисты предрекли снижение ключевой ставки до конца 2024 года

Экономист Твердохлеб: ЦБ до конца года может снизить ключевую ставку

close
100%
Anton Belitsky/Global Look Press

В России наблюдается стабилизация экономики – в пользу этого говорит снижение темпов роста потребительской активности. С учетом этого к концу года Центробанк может снизить ключевую ставку, заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, в прошлом году в России фиксировался чрезмерно высокий рост потребительской активности, что привело в конечном итоге к высокой инфляции. На фоне воздействия регулятора на процентные ставки и других мер ситуация начала выравниваться, что говорит о восстановлении экономики, отметил он.

Кроме того, по итогам первой половины этого года доходы в бюджет выросли, в том числе за счет неэнергетического сектора. Это говорит о скором замедлении инфляции, пояснил Твердохлеб.

«Поэтому я считаю, что ситуация в экономике в этом плане весьма, весьма позитивна. То, что мы сегодня наблюдаем, относится и к замедлению темпов роста цен. Думаю, что в сентябре-октябре мы столкнемся с ситуацией, когда Центральный банк перестанет повышать ключевую ставку», — заявил экономист.

Он также не исключил снижение ставки до конца года, отметив, что это может стать сигналом стабильной экономической ситуации.

В то же время в ЦБ до этого допустили повышение ключевой ставки до 20% годовых и выше, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции. Также отмечается, что на решение ЦБ могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых значительное ухудшение внешних условий, сокращение возможностей получения импорта или падение российского экспорта.

Ранее в России предположили срок начала снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами