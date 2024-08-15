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Мировые бренды стали массово отказываться от пошива одежды в Бангладеше

Мировые бренды сократили заказы на пошив одежды в Бангладеше после протестов

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Shutterstock/Alice Rodnova

Мировые бренды значительно сократили заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеше после протестов в стране, сообщает Financial Times.

Ряд крупных европейских компаний уже перенаправили до 40% заказов конкурентам Бангладеша в Юго-Восточной Азии — Камбодже и Индонезии, сообщают источники издания.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу экономику Бангладеша, для которой производство одежды и обуви является ведущей отраслью. Так, в 2023 году страна заработала на экспорте одежды $47 млрд.

Массовые волнения студентов охватили Бангладеш в конце июля. В ходе протестов были подожжены многие фабрики, в том числе принадлежащие поставщикам H&M и Zara. Это привело к значительным задержкам в поставках для зимнего сезона в Европу и Северную Америку.

До этого сообщалось, что в России снова откроются магазины Hugo Boss. Новым владельцем актива стал «Стокманн».

Ранее стало известно, сколько россиян снимают стресс шопингом.

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