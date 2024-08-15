Сбербанк за семь месяцев спас 180 млрд рублей своих клиентов

Сбербанк за период с января по июль уберег от мошенников средства своих клиентов на общую сумму 180 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости.

«С начала этого года мы сохранили от мошенников более 180 миллиардов рублей, принадлежавших нашим клиентам», — заявил он.

Согласно приведенным им данным, по итогам прошлого года было сохранено 300 миллиардов рублей, что свидетельствует о том, что «мошенники не снижают свою активность».

Кузнецов рассказал, что наиболее актуальны сейчас мошеннические схемы со звонками по телефону, а также с сообщениями в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка. Кроме того, злоумышленники взламывают личные кабинеты на сайте госуслуг. При этом вне зависимости от сценария, преступники обычно стремятся оформить займы в микрофинансовых организациях через взломанные аккаунты.

До этого пресс-служба УМВД Татарстана сообщала, что телефонные мошенники убедили пенсионерку отдать все накопления и взять несколько кредитов, чтобы «обезопасить» вклады.

Ранее сообщалось о мошеннике, который выдавал себя за испанского графа и убеждал жертв, что лечит рак оргазмом.