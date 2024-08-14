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Средняя ставка по рыночной ипотеке в России превысила 20%

ДОМ.РФ: средняя ставка по рыночной ипотеке в России достигла 20,8%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средние ставки по рыночной ипотеке в России в августе приблизились к 21%. Об этом сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на данные топ-20 ипотечных банков.

Так, средневзвешенные ставки на новостройки уже достигли 20,81%, на «вторичку» — 20,8%. Ставка на рефинансирование выросла до 20,62%.

Самую высокую ставку российские кредитные организации предлагают на готовые дома — 20,87%.

Несмотря на высокие ставки, экономисты советуют россиянам не откладывать покупку квартиры. В России существует серьезный дефицит жилья: 3 млрд квадратных метров, отмечают аналитики. По их словам, эту нехватку невозможно восполнить даже за 20 лет, что ведет к росту спроса на квартиры и, как следствие, подорожанию недвижимости.

До этого в России отметили резкий рост стоимости аренды однокомнатных квартир.

Ранее стали известны последствия отмены льготной ипотеки.

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