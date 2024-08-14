Экономист высмеял меры по сдерживанию цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) делает недостаточно для сдерживания цен на бензин в России, заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Его слова приводит News.ru.

«Рост цен в современных рыночных условиях происходит из-за доминирования крупных монопольных компаний на рынке. Это в чистом виде монополистический капитализм. ФАС практически ничего не делает, только по указанию сверху, когда ситуация выходит за всевозможные рамки», — сказал эксперт.

По мнению Беляева, бензин в РФ в ближайшее время не подешевеет. Максимум действия регулятора приведут к временному замедлению темпов роста стоимости топлива, однако через какое-то время оно снова продолжит дорожать, уверен экономист.

До этого в России продлили запрет на вывоз бензина до конца текущего года. Ограничения не распространяются на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, уточнили в кабмине.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина АИ-95 в сентябре.