Экономист оценил заявление Силуанова о высоких доходах россиян

Говорить о том, что Россия находится среди стран с самым высоким уровнем доходов, явно преждевременно, так как речь идет только о номинальных доходах, но не о реальных. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

«За последние 10 лет номинальные доходы россиян, по нашим оценкам, удвоились. Поэтому, с точки зрения роста номинальных доходов, Россия действительно может занять высокое место по темпам роста доходов. Однако реальные доходы, учитывающие инфляцию, падение курса рубля и обязательные платежи, за 10 лет не только не выросли, а сократились на 1,5%», — пояснил Лобода.

По его словам, более существенному падению реальных доходов, учитывая обесценение рубля почти втрое, помешал беспрецедентный рост зарплат и реальных доходов 2023 году более чем на 10% за год. Причиной этому стала структурная перестройка экономики и дефицит квалифицированных кадров, уточнил экономист.

Он ждет роста реальных доходов россиян от 5% по итогам 2024 года и на 3,5% в 2025 году.

Лобода подчеркнул, что структура потребления россиян значительно изменилась за 10 лет. По оценке экономиста, в 2013 году среднестатистический россиянин тратил на еду около 37% ежемесячного дохода и столько же на одежду, обувь и непродовольственные товары (за исключением энергоресурсов). В 2023 году среднестатистический россиянин тратил на еду уже 31% дохода, а на одежду, обувь и непродовольственные товары уже 15-20% дохода, зато увеличил расходы на услуги. Лобода допустил, что спрос на непродовольственные товары сократился из-за их подорожания, а оно было связано с обесценением рубля (значительная часть непродовольственных товаров либо импортные, либо сильно зависят от импортных компонентов).

Поэтому в целом о том, что у россиян за 10 лет сильно увеличился уровень жизни, можно говорить только с большими оговорками и поправками на инфляцию и обесценение рубля, подытожил экономист.

14 августа Силуанов заявил, что Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения.

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