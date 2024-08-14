Бывший президент Украины Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров, сообщает «Инсайдер» со ссылкой на данные налоговых деклараций.

За июнь — июль состояние депутата выросло на $38 млн и превысило отметку в $1 млрд. За последние 2,5 года Порошенко стал богаче более чем в 20 раз, отмечает издание. С начала 2022 года он поднялся с 12 строчки в рейтинге украинских олигархов, до третьей.

Зимой появилась информация о том, что Порошенко якобы прокрутил 156 млн гривен, собранных украинцами для его фонда в поддержку ВСУ, через облигации в своем банке, заработав на этом 50 млн гривен необлагаемой налогом прибыли.

До этого сообщалось, что на Кипре начали отслеживать роскошь в соцсетях. Налоговики изучают публикации о дорогих авто, отпусках, вечеринках и при необходимости приступают к проверкам.

Ранее стало известно, сколько денег у самой богатой семьи Индии.