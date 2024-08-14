Силуанов дал совет россиянам, куда вкладывать деньги

В первую очередь инвестировать следует в себя, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью», — сказал министр.

Желающим инвестировать на долгий срок Силуанов посоветовал обратиться к государственным бумагам с фиксированной доходностью. Сейчас можно приобрести ОФЗ с высокой доходностью, отметил он.

Еще одним хорошим вложением средств станет ипотека, в том числе по льготным программам, продолжил Силуанов. Таким образом человек может повысить качество жизни, прокомментировал министр.

Кроме того, Силуанов напомнил россиянам о программе долгосрочных сбережений и возможности начать заранее откладывать деньги себе на пенсию.

До этого российские инвесторы признались, что скучают по торговле акциями зарубежных компаний.

Ранее россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке.