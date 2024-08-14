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Напряженность в Красном море повышает значимость Северного морского пути

Северный морской путь может сократить срок доставки грузов в Азию на 40%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Впервые за три года по Северному морскому пути (СМП) отправлена партия угля из балтийских портов в Китай. Эксперты отмечают, что этот маршрут может сократить время доставки грузов в Азию до 40%. Об этом пишет РИА Новости.

По данным «Росатома», в 2023 году по СМП перевезено 36,2 млн тонн грузов, что превысило целевой показатель. Однако развитие маршрута сталкивается с рядом трудностей, включая сложные ледовые условия даже летом.

«Имеющегося атомного флота для работы на маршруте круглый год не хватает, поскольку часть ледоколов дежурит на других участках, например Обской губе», — отметил Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ.

Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что к 2030 году удастся обеспечить круглогодичную навигацию по СМП. Это станет возможным благодаря организации дежурства атомоходов в восточном секторе и использованию судов высокого ледового класса.

Однако эксперты сомневаются в рентабельности поставок по СМП. Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов отметил, что фрахт Мурманск—Китай стоит примерно $60 за тонну, Тамань—Китай — $40, Восточный—Китай — $10. Так что по его мнению, СМП имеет слабый потенциал масштабирования.

Ранее Россия начала использовать старый маршрут доставки угля в Азию.

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