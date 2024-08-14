Россия продлила запрет на экспорт бензина

Российское правительство одобрило продление запрета на экспорт бензина до конца 2024 года. Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», — говорится в обращении.

Отмечается, что запрет не коснется поставок, предусмотренных соглашениями между государствами, в том числе со странами, входящими в Евразийский экономический союз.

Кроме того, Россия не будет запрещать гражданам вывозить топливо для личного пользования, а также ограничивать вывоз бензина в рамках оказания гуманитарной помощи за рубежом.

Действие запрета на экспорт бензина возобновили с 1 августа. Изначально кабмин заявлял, что ограничения будут действовать до конца октября, «чтобы подстраховаться».

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировали увеличение поставок бензина на внутренний рынок.