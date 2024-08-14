Объем перекачки российского газа в Европу через «Суджу» восстановился

«Газпром» нарастил объемы прокачки газа через территорию Украины в Европу до максимально возможных 42,4 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов, его слова приводит «Интерфакс».

Речь идет о транзите российского энергоносителя через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. На данный момент это единственный доступный маршрут для поставок газа из РФ странам Европы через Украину.

Накануне, 13 августа, объем прокачки газа через «Суджу» также составлял 42,4 млн кубометров в сутки. При этом еще 12 августа «Газпром» направлял газ в объеме 39,6 млн кубометров в сутки.

До этого стало известно, какая европейская страна платит меньше других за российский газ. Ей оказалась Сербия. Выяснилось, что до этого государственная компания «Србиягаз» заключила с «Газпромом» договор на особо выгодных условиях.

Ранее Австрия выразила серьезные опасения по остановке поставок газа из РФ.