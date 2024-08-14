В июле в Москве выдали рекордное количество ипотечных кредитов

В июле 2024 года в Москве было заключено 11 тысяч 948 договоров ипотечного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Отмечается, что показатели превысили аналогичные за июнь почти на 21%. При этом учитывались кредиты на покупку квартир как на первичном рынке, так и на вторичном.

«Установлен новый максимум — практически 12 тысяч договоров. Среди аналогичных месяцев прошлых лет это второй результат после рекордного 2023 года, когда было зарегистрировано 13,3 тысячи ипотек», — поделился руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, Москва лидирует среди всех регионов по выданным льготным ипотечным кредитам.

До этого «Дом.РФ» сообщал, что средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки достигла 20,81% на 11 августа, превысив предыдущий максимум марта 2022 года.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.