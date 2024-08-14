Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проблемы с платежами из России в Китай и Турцию усугубились

Российский бизнес пожаловался на ухудшение ситуации с платежами в Китай и Турцию

close
100%
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с платежами российских импортеров в Китай стабильно деградирует, заявил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло. Его цитирует BFM.

«Мы, к сожалению, не видим улучшения на рынке взаиморасчетов. <...> Приходят сообщения нам из Китая, что региональные банки тоже уже начинают блокировать платежи из России», — поделился участник рынка.

Согласно статистике ФРС, стоимостной импорт по итогам первого полугодия упал на 10%, отметил Властопуло. В физическом выражении показатель просел минимум на 15%, добавил эксперт. Также резко сократились закупки из Европы — на 25% год к году.

Проблема расчетов с Турцией также остается, рассказал предприниматель из Москвы Борис.

«Ситуация никаким образом не изменилась. Как не проходили платежи, так и не проходят. <...> Идет тенденция на дальнейшее ухудшение», — заявил он.

Накануне стало известно, что Индия и Россия обсуждают введение базового обменного курса рупии к рублю для преодоления барьеров в торговле, возникших из-за санкций.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай могут перейти на торговлю по бартеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами