Проблемы с платежами из России в Китай и Турцию усугубились

Ситуация с платежами российских импортеров в Китай стабильно деградирует, заявил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло. Его цитирует BFM.

«Мы, к сожалению, не видим улучшения на рынке взаиморасчетов. <...> Приходят сообщения нам из Китая, что региональные банки тоже уже начинают блокировать платежи из России», — поделился участник рынка.

Согласно статистике ФРС, стоимостной импорт по итогам первого полугодия упал на 10%, отметил Властопуло. В физическом выражении показатель просел минимум на 15%, добавил эксперт. Также резко сократились закупки из Европы — на 25% год к году.

Проблема расчетов с Турцией также остается, рассказал предприниматель из Москвы Борис.

«Ситуация никаким образом не изменилась. Как не проходили платежи, так и не проходят. <...> Идет тенденция на дальнейшее ухудшение», — заявил он.

Накануне стало известно, что Индия и Россия обсуждают введение базового обменного курса рупии к рублю для преодоления барьеров в торговле, возникших из-за санкций.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай могут перейти на торговлю по бартеру.