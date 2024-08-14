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В Москве прошла встреча российских и сербских министров

Министры России и Сербии провели в Москве переговоры по экономическим вопросам

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Darko Vojinovic/AP

13 августа в Москве состоялась первая за долгое время встреча сопредседателей российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал сопредседатель МПК, министр без портфеля правительства Сербии, глава Сербской народной партии Ненад Попович.

По его словам, базис экономического развития Сербии основывается на самой лучшей цене за газ в Европе, которую Москва предоставляет Белграду. Попович отметил тесное сотрудничество Сербии и России в сферах энергетического машиностроения и ядерной энергетики.

Министр подчеркнул, что еще одним сектором российско-сербского сотрудничества являются информационные технологии. В настоящее время имеются совместные проекты российских и сербских IT-специалистов на рынках третьих стран — на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке.

Кроме того, на встрече сопредседателей МПК обсуждалось сотрудничество по линии агропромышленного комплекса. Попович отметил, что для сербской пищевой промышленности рынок России имеет крайне важное значение.

С свою очередь российский сопредседатель МПК, министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал очень хорошими и откровенными состоявшиеся переговоры. Он подчеркнул, что Москва чрезвычайно ценит выдерживаемый уже два года в отношении антироссийских санкций «прагматический подход» Белграда, который сопротивляется западному давлению.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Европа скатывается к конфликту с Россией.

Ранее Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным.

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