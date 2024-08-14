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Лекарство из Индии вывели на рынок РФ мошенническим путем

Антибиотик из Индии вывели на российский рынок по подложным документам

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Depositphotos

Индийская фармацевтическая компания «Джодас Экспоим» оказалась в центре скандала из-за обвинений в незаконной регистрации антибиотика широкого спектра действия «Биапенем» в России. Как выяснили «Известия», другая индийская компания — «Копран Ризерч» — утверждает, что конкурент подделал разрешительное письмо на использование своего вещества и подала в суд с требованием отменить регистрацию препарата.

Ранее «Джодас Экспоим» уже была замечена в поставках некачественных медикаментов в российские больницы.

В феврале 2024 года «Копран Ризерч» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России, заявляя о нарушении патентных прав на свою субстанцию для «Биапенема». Держателем регистрационного удостоверения является «Джодас Экспоим», зарегистрированная в России как юрлицо индийской компании JODAS Expoim Pvt. Ltd.

В «Копран Ризерч» утверждали, что при подаче документов на регистрацию «Биапенема» представители «Джодас» подделали согласие на использование их действующего вещества, что подтверждается документами, имеющимися у «Известий».

«Биапенем» — антибиотик, применяемый для лечения различных бактериальных инфекций, включая сепсис и пневмонию, пояснила доктор медицинских наук Светлана Каневская в разговоре с изданием.

Первоначально «Копран Ризерч» стремилась решить конфликт мирным путем, обратившись к «Джодас Экспоим» и компании «Интерфарма», которая могла бы предоставить площадку для производства препарата. Но в ходе переговоров было предложено перейти к юридическим действиям. В процессе судебных разбирательств представители «Джодас Экспоим» фактически не опровергали факты подделки документов.

«Копран» также направила письмо в Минздрав РФ, заявляя, что не предоставляла никаких документов или образцов для производства препарата и требуя принять меры для проверки подлинности представленных материалов.

Ранее СМИ назвали два антибиотика с опасными для жизни побочными эффектами.

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