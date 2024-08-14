В Савеловском суде Москвы начинается суд над Блиновской

14 августа в Савеловском суде Москвы состоится предварительное заседание по делу о неуплате налогов «королевой марафонов» Еленой Блиновской. Об этом сообщает газета «Известия».

Прокуратура обвиняет известного блогера в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании большей части этих средств и неправомерном обороте средств платежей.

В свою очередь, адвокаты не согласились с вмененной Блиновской и ее супругу Алексею суммой и собираются подать кассацию на решение арбитражного суда, который отказался пересчитывать недоимку. Защита считает, что Блиновская в реальности не уплатила налогов на 406 млн рублей меньше.

При этом адвокаты обвиняемой отметили, что сумма долга Блиновской увеличивается с каждым днем. Это происходит из-за того, что на основной долг начисляются штрафы и пени, составляющие около 400 тыс. рублей в день.

По данным «Известий», точная сумма налогового долга блогера составляет 1,22 млрд рублей.

Издание отмечает, что параллельно уголовному и арбитражному процессам проходит процесс и по делу о банкротстве Блиновской.

До этого сообщалось, что суд получил финальную версию дела против Блиновской.

Ранее СМИ написали, что для выплаты долга Блиновской ее мужу Алексею понадобилось бы 395 лет на СВО.