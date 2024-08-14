Эксперт рассказал, что ждать россиянам от свободных тарифов по ОСАГО

Введение свободного тарифа в ОСАГО может значительно изменить стоимость страховых полисов для российских автовладельцев. Об этом в ходе беседы с «Газетой.Ru» рассказал руководитель по работе с физлицами «Страхового брокера AMsec24» Максим Колядов.

Для аккуратных водителей с безупречной историей цена полиса может снизиться, но вот злостных нарушителей ждет лишь удорожание страховки.

«Для надежных водителей предполагается снижение стоимости полиса на 2–10%, в то время как для менее опытных — увеличение на тот же процент», — пояснил Максим Колядов.

Также уже доступны короткие полисы ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. Эта опция удобна, если машина используется временно, например, таксистами. Спрос на такие полисы быстро растет — к июлю количество оформивших увеличилось в 5 раз по сравнению с первым месяцем.

Базовый тариф коротких полисов составляет от 1 646 до 7 535 рублей с применением различных коэффициентов.

На прошлой неделе стало известно, что Центробанк России планирует пересмотреть свободное ценообразование на ОСАГО в среднесрочной перспективе. Введение полностью свободных тарифов может стимулировать конкуренцию и привести к более справедливым ценам полисов.

Ранее россиянам перестало хватать выплат по ОСАГО на ремонт авто.