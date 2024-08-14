Россияне оценили свою готовность к более тяжелой работе

81,4% опрошенных россиян заявили, что готовы к более тяжелым условиям труда на новой работе, если их доход возрастет. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir. Результаты есть у «Газеты.Ru».

25,7% из 81,4% готовы на более тяжелые условия труда только при кратном росте дохода, 23,3% – если работа будет интересной, а 16,6% – если останется время на семью. Примерно для 2% респондентов критически важно наличие времени на хобби. Лишь 14% однозначно выберут более высокооплачиваемую и тяжелую работу, то есть не выдвигая никаких дополнительных условий. И, напротив, каждый пятый респондент (18,6%) не готов трудиться интенсивнее даже за более высокую зарплату.

75,7% респондентов назвали высокую зарплату главным критерием при выборе работы. Также важны оказались хорошие коллектив и руководство – их отметили в 65,1% и 60,5% случаев. 55,3% опрошенных отметили комфортный график работы. Для 41,8% хорошая работа связана с осознанием того, что они приносят пользу людям, а для 40,3% важен социальный пакет. Возможность использовать на работе свои сильные качества или возможность работать по специальности назвали 38,3% и 35,4% респондентов соответственно. 37,5% полагают, что хорошая работа должна быть удобно расположена, а 28,1% – что она вообще должна быть удаленной. Меньше всего респонденты обращают внимание на престижность работы (17,3%) и отсутствие переработок (14,3%).

В том, что они смогут легко поменять работу, уверены 62,8% респондентов.

Опрос был проведен в июле 2024 года среди 3 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить профессию.