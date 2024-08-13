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Российский платежный баланс ушел в минус

ЦБ впервые за 4 года зафиксировал дефицит платежного баланса России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Дефицит текущего счета платежного баланса РФ в июле составил $0,5 млрд против профицита в $0,2 млрд годом ранее. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Это первый случай отрицательного сальдо с августа 2020 года.

«Сальдо счета текущих операций в июле сложилось около нуля (-$0,5 млрд, в июне +$5,1 млрд). Снижение обусловлено ростом дивидендов российских компаний, импорта услуг и некоторым уменьшением профицита торгового баланса», — поясняется в записке регулятора.

Почти четыре года в России не фиксировали дефицита платежного баланса - последний раз это случилось в августе 2020-го на уровне $1,4 млрд. В июне 2023 года ЦБ сообщал об уходе баланса в минус из-за дивидендов компаний, но позже уточнил данные до профицита.

До этого стало известно, что китайские банки, опасаясь вторичных санкций США, сократили расчеты с российскими банками, что привело к дефициту юаней в России. Это вынуждает компании активнее использовать валютные свопы с Центробанком.

Ранее в главной «кубышке» России стало меньше денег.

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