Вена предупредила о фатальных последствиях остановки поставок газа

Австрия усматривает «массивный риск» в возможном внезапном прекращении поставок российского природного газа, от которого продолжают зависеть ее экспортно-ориентированные промышленные гиганты. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Цены на топливо в Европе взлетели после вторжения украинских войск вблизи ключевого пограничного транзитного пункта в России, побудив энергетиков и трейдеров переоценить вероятность перебоев с поставками.

«Пока сохраняется зависимость от российских поставок газа, существует массивный риск соответствующего сбоя в снабжении с далеко идущими последствиями», — заявило в ночь на вторник министерство энергетики Австрии.

Правящая коалиция обещает прекратить импорт российского газа к 2027 году в рамках более масштабной трансформации энергосистемы страны. Правительство должно представить детальную «дорожную карту» перед выборами 29 сентября.

Даже без российского газа у Австрии достаточно трубопроводной мощности через Италию и Германию, чтобы покрыть более чем двойной годовой спрос, согласно июньскому правительственному отчету. Транзитная мощность вырастет с примерно 185 ТВт-ч в этом году до 212 ТВт-ч ежегодно к 2027 году.

До этого стало известно, какая страна Европы платит меньше других за российский газ.

Ранее объем перекачки газа из РФ в Европу упал.