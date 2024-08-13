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Вена предупредила о фатальных последствиях остановки поставок газа

Bloomberg: Австрия выразила серьезные опасения по остановке поставок газа из РФ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Австрия усматривает «массивный риск» в возможном внезапном прекращении поставок российского природного газа, от которого продолжают зависеть ее экспортно-ориентированные промышленные гиганты. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Цены на топливо в Европе взлетели после вторжения украинских войск вблизи ключевого пограничного транзитного пункта в России, побудив энергетиков и трейдеров переоценить вероятность перебоев с поставками.

«Пока сохраняется зависимость от российских поставок газа, существует массивный риск соответствующего сбоя в снабжении с далеко идущими последствиями», — заявило в ночь на вторник министерство энергетики Австрии.

Правящая коалиция обещает прекратить импорт российского газа к 2027 году в рамках более масштабной трансформации энергосистемы страны. Правительство должно представить детальную «дорожную карту» перед выборами 29 сентября.

Даже без российского газа у Австрии достаточно трубопроводной мощности через Италию и Германию, чтобы покрыть более чем двойной годовой спрос, согласно июньскому правительственному отчету. Транзитная мощность вырастет с примерно 185 ТВт-ч в этом году до 212 ТВт-ч ежегодно к 2027 году.

До этого стало известно, какая страна Европы платит меньше других за российский газ.

Ранее объем перекачки газа из РФ в Европу упал.

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