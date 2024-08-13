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В Грузии отчитались о соблюдении антироссийских санкций

Минфин Грузии: c 2022 года таможней заpадержано 2 тыс. санкционных грузов для РФ

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Минтранс России

Грузия с 2022 года не пропустила в Россию более 2 тыс. единиц товаров, внесенных в санкционные списки западных стран. Об этом сообщил заместитель главы управления таможенными рисками службы доходов Министерства финансов Грузии Отар Рикадзе, передает ТАСС.

По словам Рикадзе, в процессе отслеживания санкционных грузов Грузия активно сотрудничает с партнерами из США и Евросоюза. «В процессе исполнения санкций мы не пропустили более 2 тыс. единиц санкционного груза», — заявил представитель грузинского Минфина.

При этом официальный Тбилиси не вводил собственных санкций против России. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще 25 февраля 2022 года объявил, что страна не планирует вводить ограничительные меры в отношении РФ, объясняя это национальными интересами.

До этого стало известно, что внешнеторговое сальдо России за первое полугодие 2024 года выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд. Экспорт снизился на 0,4%, а импорт упал на 8,1%. Основные изменения коснулись экспорта в Европу и Азию.

Ранее товарооборот между РФ и США достиг минимума.

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