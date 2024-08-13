Еще одна компания в Казахстане начала прокачку нефти в Германию

Дочка итальянской Eni начала прокачку казахстанской нефти в Германию. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Поставки осуществляет казахстанская компания Agip Caspian Sea по трубопроводу «Дружба» через территорию РФ. В июне 2024 года объем поставок составил 20 тыс. т. Также поставки осуществляет дочка японской Inpex и «Карачанак петролиум оперейтинг».

До этого сообщалось, что Казахстан до конца года поставит в ФРГ более 1 млн тонн нефти.

Германия и Казахстан в конце 2022 года заключили договор о закупке нефти с транспортировкой по нефтетрубе «Дружбе» для обеспечения дополнительных объемов для нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте и замены российской нефти. В рамках этих договоренностей «Казтрансойл» в минувшем году поставил в ФРГ 993 тысячи тонн нефти. А на текущий год, согласно договоренностям Астаны и Москвы, объем транзита нефти по «Дружбе» в сторону Германии составляет до 1,2 млн тонн.

Ранее Токаев утвердил закон о транспортировке нефти РФ в Китай через Казахстан.