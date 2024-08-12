Кофе дорожает на фоне опасений за урожай в Бразилии

Стоимость фьючерсов на арабику подскочила в цене на 7% на Нью-Йоркской бирже в понедельник — максимальный рост за пять недель. Об этом пишет Bloomberg.

Трейдеры обеспокоены потенциальным ущербом для урожая в Бразилии - крупнейшем производителе кофе в мире — из-за ожидаемых заморозков, отмечает издание.

«Даже минимальные заморозки в некоторых районах Серрадо и Высокой Могианы вызвали новые опасения по поводу предложения. На рынке и без того сложная ситуация, которая не терпит сбоев в производстве», — сказал президент Cazarini Trading Тиаго Казарини.

Над южными штатами Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана нависла угроза похолодания в ближайшие дни. Хотя основные кофейные регионы, вероятно, не пострадают, волатильность рынка заставляет трейдеров пристально следить за прогнозами погоды.

«Любые осадки перед заморозками могут спровоцировать преждевременное цветение, которое не выживет без последующих дождей, — президент нью-йоркской компании Джудит Гейнс. J. Ganes Consulting - Это ударит по потенциальному урожаю Бразилии 2025/26 годов».

До этого россиянам объясняли, что ристретто крепче эспрессо, однако эксперты считают иначе. В ристретто используется меньше кофе и меньше времени на экстракцию, что снижает содержание кофеина. Эспрессо, особенно лунго, оказывается крепче благодаря большему объему кофеина.

Ранее Путин подписал указ о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.