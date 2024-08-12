Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на газ в Европе поднялись до $480 за 1 тыс. кубометров

Цены на газ в Европе впервые в 2024 году поднялись до $480 за тысячу кубометров

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Цены на газ в Европе впервые в 2024 году поднялись до $480 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Рост цен наблюдается с 6 августа на фоне атаки ВСУ на Курскую область, где находится единственная газоизмерительная станция «Суджа», по которой идет транзит газа из РФ в Европу через территорию Украины.

До этого сообщалось, что транзит российского газа через ГИС «Суджа» 12 августа составил 39,6 млн куб. м в сутки.

Накануне, 11 августа, суточные объемы прокачки российского газа через «Суджу» составляли 39,3 млн кубометров. Однако по сравнению со средним значением августа транзит топлива 12 числа уменьшился примерно на 400 тыс. кубометров. С начала последнего летнего месяца «Газпром» поставлял по этому направлению в Европу более 40 млн кубометров ежедневно.

Ранее в «Газпроме» призвали задуматься о том, кому выгодна атака ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами