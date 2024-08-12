Цены на газ в Европе поднялись до $480 за 1 тыс. кубометров

Цены на газ в Европе впервые в 2024 году поднялись до $480 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Рост цен наблюдается с 6 августа на фоне атаки ВСУ на Курскую область, где находится единственная газоизмерительная станция «Суджа», по которой идет транзит газа из РФ в Европу через территорию Украины.

До этого сообщалось, что транзит российского газа через ГИС «Суджа» 12 августа составил 39,6 млн куб. м в сутки.

Накануне, 11 августа, суточные объемы прокачки российского газа через «Суджу» составляли 39,3 млн кубометров. Однако по сравнению со средним значением августа транзит топлива 12 числа уменьшился примерно на 400 тыс. кубометров. С начала последнего летнего месяца «Газпром» поставлял по этому направлению в Европу более 40 млн кубометров ежедневно.

Ранее в «Газпроме» призвали задуматься о том, кому выгодна атака ВСУ на Курскую область.