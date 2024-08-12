В России наложат мораторий на выплату ипотеки в ряде областей

Владимир Путин поддержал предложение ввести мораторий на выплату ипотеки и кредитов для жителей пострадавших районов Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Вячеслав Владимирович, вы оформите это в качестве бумаги, ладно, чтобы это было документом», — сказал президент губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе оперативного совещания.

Ранее аналогичное решение о кредитных каникулах было принято для граждан Курской области, подвергшейся обстрелам со стороны украинских военных.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что данный вопрос будет оперативно проработан, и мера поддержки в виде моратория на выплаты по кредитам и ипотеке будет распространена не только на Курскую, но также на Белгородскую и Брянскую области, которые пострадали от боевых действий вблизи границы.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты перешли границу и зашли вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в администрации Курской области назвали контролируемой оперативную обстановку в регионе.