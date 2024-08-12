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Кабмин выделил еще 3 млрд рублей на энергоинфраструктуру в Донбассе и Новороссии

Мишустин: 3 млрд руб направили на безопасность электроэнергетики в новых регионах

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство выделило дополнительные 3 млрд руб. на поддержку энергетической инфраструктуры в Донбассе и Новороссии. О подписании такого постановления объявил в ходе совещания со своими заместителями председатель правительства России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Продолжаем активную работу по формированию комфортной среды для жизни, в том числе принимаем меры для обеспечения стабильного функционирования энергетической инфраструктуры», — сказал он.

По словам Мишустина, предоставленные субсидии дадут возможность оперативно проводить обслуживание и ремонт критически важного оборудования. Премьер отметил, что аналогичную сумму правительство уже выделяло на те же цели в июле.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что в числе первоочередных задач для Херсонской области — газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья. Российский лидер уточнил, что речь идет об организации газоснабжения «как жилого сектора, так и промышленных объектов».

Ранее в Херсонской области при обстреле была повреждена линия электропередачи.

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