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Россия резко нарастила поставки продукции в Бразилию

Экспорт из России в Бразилию третий месяц подряд превысил $1 млрд

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Shutterstock

Российский экспорт товаров в Бразилию в июле составил $1,2 млрд, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

Так, согласно данным службы, объем поставок товаров из России в Бразилию третий месяц подряд держится выше $1 млрд. Большая сумма экспорта была зафиксирована в августе, сентябре и декабре 2023 года.

При этом экспорт бразильских товаров на российский рынок во второй летний месяц остался на уровне прошлого года. Из информации статистической службы следует, что стоимость поставок составила $102 млн. В сравнении с июнем показатель упал на треть.

На этом фоне товарооборот двух стран в июле снизился на 0,6 процента в месячном выражении, но в годовом — увеличился в 1,6 раза. В целом за первые семь месяцев 2024 года объем торговли достиг отметки в $7,2 млрд против $5,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

До этого стало известно, что Россия в июле увеличила поставки удобрений в Бразилию на 7,5% год к году, до рекордных за всю историю 1,14 млн тонн. В денежном выражении поставки в прошлом месяце выросли на 8% и составили $364,4 млн.

Ранее Бразилия возобновила покупки пшеницы из России.

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