Эксперт раскрыл, повлияет ли падение фондового рынка Японии на экономику России

Экономист и политолог Константин Двинский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал рекордное падение японского индекса Nikkei. По его словам, фондовый рынок России существует отдельно от других, и происходящие за рубежом события оказывают на него минимальное влияние.

«Если ранее можно было действительно опасаться хаотизации финансовой системы США, что неизбежно оказало бы негативное влияние на экономику России (как это было в 2008 году), то сейчас действует обратный принцип: чем там хуже — тем нам лучше», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что основными участниками российского фондового рынка, на сегодняшний день, являются граждане РФ.

5 августа японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 13,47% до семимесячного минимума. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение не наблюдалось со времен «черного понедельника» 1987 года и финансового кризиса 2011 года.

Вслед за Азией обвалились и европейские рынки. Индекс FTSE 100 Лондонской фондовой биржи рухнул на 2,48% до уровня 7969 пунктов на минимумах после открытия торгов 5 августа на фоне глобального обвала, начавшегося в Азии.

Резкое падение продемонстрировали и другие европейские площадки — ключевой индекс Stoxx Europe 600 на минимуме просел на 3,23%, французский CAC 40 — на 3,06%, немецкий DAX — на 3,2 %.

Ранее сообщалось, что в Японии впервые за 20 лет выпустили новые деньги.