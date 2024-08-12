В Татарстане рассказали о плюсах легализации криптовалюты в России

Легализация майнинга криптовалюты в России станет первым шагом к формированию майнинговой отрасли на территории страны. Об этом «Реальному времени» рассказал глава Комитета Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан (ТПП РТ) по информационной безопасности и цифровой экономики Роман Сухарь.

По его мнению, после принятия соответствующего закона российское правительство сможет лучше регулировать ввод и вывод криптофинансов, а также легализовать их оборот. Кроме того, данная мера будет способствовать созданию новых энергогенераторов и новых экологичных способов добычи энергии, считает эксперт.

«То, что мы встаем на путь управления майнингом с точки зрения закона, придаст импульс внутренней экономике и, скорее всего, развитию взаимодействия в этом плане на мировом рынке», — отметил Сухарь.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Сама деятельность по добыче цифровых активов признается составляющей их оборота, а не эмиссией.

Ранее IT-эксперт оценил принятый в России закон о майнинге.